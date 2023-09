O extremo luso-cabo-verdiano Chiquinho foi oficializado, na tarde desta sexta-feira, como reforço do Famalicão, por empréstimo do Wolverhampton, confirmando-se assim a notícia avançada pelo Maisfutebol.

«O Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD anuncia ter chegado a acordo com o Wolverhampton Wanderers Football Club para a transferência do jogador Chiquinho. O extremo português, de 23 anos, assumiu um compromisso com o nosso clube válido até ao final da presente época», referiu o emblema da I Liga portuguesa.

O clube inglês, da Premier League, também comunicou o acordo. «Podemos confirmar que Chiquinho regressou do empréstimo ao Stoke City e chega ao Famalicão até ao final da temporada», lê-se, em nota oficial.

Chiquinho tinha sido cedido ao Stoke, onde fez quatro jogos já em 2023/24, no Championship, mas regressou à casa de partida e para voltar a Portugal, onde despontou no Estoril antes da transferência para Inglaterra, a meio da época 2021/22.