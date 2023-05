José Mota renovou contrato com o Farense por mais uma temporada, informou o clube.



O técnico, de 59 anos, vai assim acompanhar o regresso dos algarvios à Liga. O treinador assumiu o comando dos Leões de Faro no início de fevereiro e venceu 11 dos 15 jogos que disputou, alcançando o segundo lugar da II Liga.



Antes do Farense, José Mota tinha passado por Paços de Ferreira, Santa Clara, Leixões, Belenenses, Vitória de Setúbal, Gil Vicente, Feirense, Desp. Aves, CS Sfaxien e Desp. Chaves.