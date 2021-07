Zé Pedro vai deixar o Estrela da Amadora e reforçar a equipa B do FC Porto, sabe o Maisfutebol.



Segundo foi possível saber, os dragões vão pagar 250 mil euros por 80 por cento do passe do defesa de 24 anos. As boas relações entre os dois clubes foram decisivas para a viabilização do negócio.



Natural de Guimarães, Zé Pedro começou a jogar no Vitória, mas passou ainda pela formação do Sandinenses e do Vizela. Como sénior, o central representou o União Torcatense e o Fafe até chegar aos sub-23 do Sp. Braga, equipa que representou entre 2018 e 2020.



Zé Pedro chegou ao Estrela da Amadora na época passada e participou em 33 jogos, contribuindo para a subida à II Liga.