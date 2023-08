A caminho do Pisa, Tomás Esteves despediu-se do FC Porto através de uma publicação nas redes sociais.



«Muito obrigado ao FC Porto, por tudo aquilo que me proporcionou ao longo destes 13 anos que tive o privilégio de vestir esta camisola! Vivi momentos que não esquecerei mais, e por isso sou e sempre serei grato a este grande clube! Serei mais um adepto a torcer à distância», escreveu o internacional jovem por Portugal.



Tal como o Maisfutebol escreveu, o vencedor da Youth League pelos dragões em 2018/19 vai render cerca de um milhão de euros aos cofres do clube. O lateral-direito regressa assim a Itália e ao clube que tinha representado na temporada anterior (23 jogos) por empréstimo dos azuis e brancos.



Tomás Esteves encerra assim em definitivo a ligação de 13 anos ao FC Porto. Despede-se com três jogos pela equipa principal e com um campeonato no currículo.