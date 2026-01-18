Agente de Taylor diz que «Ajax considerava o FC Porto um clube pouco fiável»
Médio esteve nos planos dos dragões, no último verão, mas o negócio não avançou
O agente de Kenneth Taylor, internacional neerlandês que, no último verão, esteve na agenda do FC Porto, revelou que o Ajax considerou o clube português «pouco fiável», residindo aí uma das razões para que o negócio não tivesse avançado. Isso e o facto de os dragões não terem chegado aos 30 milhões de euros pretendidos pelos lanceiros, na altura.
Ora, meio ano depois, o jogador acabou por se mudar para a Lazio por 16,9 milhões de euros, pouco mais de metade dos tais 30 milhões exigidos pelo clube de Amesterdão no último verão. Como se explica essa desvalorização? O agente de Kenneth Taylor, Guido Albers, explicou tudo em entrevista à ESPN neerlandesa.
«Disse neste programa que ele iria sair do Ajax no verão passado e estava convencido disso. O Wolverhampton apresentou uma proposta superior a 30 milhões de euros, mas o Kenneth achou que, naquele momento, esse não era o clube certo. Para o Ajax, a partir desse momento, tornou-se importante que esse valor fosse alcançado», começou por referir.
Entretanto, o FC Porto manifestou interesse no médio, de 23 anos, mas não terá passado dos 22 milhões de euros, valor considerado insuficiente pelo Ajax, que «se manteve firme nos 30 milhões». «Para além disso, o Ajax considerava o FC Porto um clube pouco fiável e a transferência acabou por cair por terra no último instante. Da nossa parte, já tínhamos tudo praticamente acertado», acrescentou.
O passe de Kenneth Taylor acabou por ser vendido à Lazio, este mês, por uma verba substancialmente inferior, que não chegou aos 17 milhões de euros.
«Estava no Inter - Liverpool, com o Giovanni van Bronckhorst (treinador-adjunto do Liverpool). Aí, por acaso, entrei em contacto com um agente italiano, que não conhecia assim tão bem. Ele disse que podia levar o Taylor para a Lazio e o resto é história», contou Guido Albers.
