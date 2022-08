O futebolista português André Franco está prestes a tornar-se o próximo reforço do FC Porto para 2022/23. A notícia foi avançada pelo Zerozero e confirmada, entretanto, pelo Maisfutebol.

O médio ofensivo de 24 anos, contratualizado com o Estoril até 2024 e com uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros, prepara-se para deixar o emblema da linha e reforçar os campeões nacionais ainda antes do início da I Liga.

Até ao momento, o FC Porto garantiu as contratações do central português David Carmo (ex-Sp. Braga) e do avançado brasileiro Gabriel Veron (ex-Palmeiras).

