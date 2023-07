Em negociações com o FC Porto, Alan Varela faz parte dos convocados do Boca Juniors para o jogo contra o Independiente, agendado para as 21h00 deste sábado.



O médio não participou no último encontro dos «xeneizes» contra o Newell´s Old Boys, mas esteve na Bombonera e cumprimentou todos os companheiros, ficando a ideia de que se estava a despedir. Porém, um impasse nas negociações entre os dragões e o clube argentino poderá levar a que o jogador de 22 anos volte às opções do técnico Jorge Almirón.



Tal como o Maisfutebol escreveu, FC Porto e Boca Juniors acordaram a transferência de Varela num valor global (fixos e variáveis) que gira em torno de 10 e 11 milhões de euros. Os argentinos ainda conseguiram assegurar 20 por cento de mais-valia, tendo antes, recorde-se, tentado ficar com mais: 30 por cento. No entanto, não há acordo quanto à forma de pagamento: os azuis e brancos querem liquidar a primeira tranche de três milhões de euros em setembro enquanto os «xeneizes» querem receber já.