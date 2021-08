Bruno Moraes, campeão da Europa pelo FC Porto, vai continuar a carreira na divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto ao serviço do Canidelo.



O avançado de 37 anos jogou no Trofense nas duas últimas temporadas, clube que alcançou a promoção à II Liga.



Recorde-se que o brasileiro chegou a Portugal em 2003 para jogar no FC Porto de José Mourinho, tendo feito parte da equipa que conquistou a Liga dos Campeões e venceu a Liga em 2004. Bruno Moraes jogou ainda no Vitória de Setúbal, Rio Ave, União de Leiria, Gil Vicente, Varzim, Sp. Espinho, Naval, nos romenos do Gloria Bistrita, nos húngaros do Újpest, nos cipriotas do ENP e na Portuguesa do Brasil.