O Estoril procura ainda fechar o plantel a pouco mais de 24 horas de se encerrar a janela de transferências. O clube da linha procura suprir as saídas registadas até ao momento e as que ainda poderão acontecer até terça-feira e o Maisfutebol sabe que o Estoril tem em mãos a possibilidade de receber o médio Rodrigo Valente, do FC Porto.

O negócio prevê uma partilha de passe, ficando ambos os clubes com 50 por cento dos valores do jogador de 20 anos que já leva quatro jogos na II Liga nesta época. Rodrigo Valente chegou ao Dragão com 10 anos, tendo passado pela maioria dos escalões de formação do FC Porto. Em 2019/20 chegou à equipa B, marcando três golos em 21 jogos. Na época passada registou mais dois golos e três assistências em 34 jogos e este ano integrou os trabalhos de pré-temporada da equipa principal.

No entanto, a transferência de Rodrigo Valente para o Estoril só acontecerá caso o médio Miguel Crespo saia da Amoreira. O Maisfutebol sabe que o jogador de 24 anos tem interessado a vários clubes, tendo o Estoril recebido várias propostas nas últimas semanas, mas sem se interessar por qualquer uma delas até agora. Os canarinhos pretendem receber 1,5 milhões de euros pela venda do jogador, não aceitando libertar Crespo por uma verba abaixo do milhão certo. Sabe ainda o Maisfutebol que um dos clubes interessados na contratação do jogador era o Sp. Braga, onde Crespo jogou exclusivamente na equipa B entre 2017 e 2019.

O médio de 24 anos está tão interessado na saída como na permanência. Foi sob o comando de Bruno Pinheiro que Miguel Crespo teve mais tempo de jogo e melhor desempenho, jogando 38 jogos com seis golos e quatro assistências no ano em que o Estoril foi campeão da II Liga.

A garantia deixada é que ambos os negócios têm ainda pernas para andar, estando tudo em aberto até ao fecho do mercado, marcado para terça-feira.