O lateral-direito Alberto Costa realizou exames médicos na tarde desta quarta-feira na Clínica Espregueira, no Estádio do Dragão, ficando a transferência para o FC Porto fechada em definitivo na manhã de quinta-feira, apurou o Maisfutebol.

Por outro lado, e no sentido inverso, João Mário despediu-se do plantel do FC Porto esta quarta-feira, no estágio que está a ser realizado na Áustria, tendo viajado para Itália, no âmbito da transferência para a Juventus. João Mário já está em solo italiano, tendo aterrado ao início desta noite. A própria Juventus já deu conta da chegada do lateral luso, com um vídeo através das redes sociais.

Ao que foi possível apurar pelo nosso jornal, Alberto Costa ainda cumprirá uma parte final de exames na manhã de quinta-feira e assinará contrato com o FC Porto, seguindo-se a oficialização com as cores azuis e brancas.

Tal como noticiou o Maisfutebol, Alberto Costa vai reforçar o FC Porto – tinha sido também alvo de Benfica e Sporting nos últimos meses – saindo da Juventus a troco de 15 milhões de euros, mais um milhão de euros em variáveis. Já João Mário vai sair dos dragões e rumar à Juventus, num negócio distinto, feito por 12 milhões de euros.

Alberto Costa, de 21 anos, chegou à Juventus a meio da época passada, oriundo do Vitória de Guimarães. Pelos italianos fez 14 jogos e três assistências. Prepara-se para assinar pelo FC Porto por cinco temporadas, até 2030.

João Mário, de 25 anos, termina uma ligação de 16 anos ao FC Porto e parte para a sua primeira experiência como futebolista profissional no estrangeiro.

