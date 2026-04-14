Há 31 min
FC Porto: Eduardo Ferreira assina contrato profissional
Avançado de 17 anos já se estreou a marcar na equipa B dos dragões
O FC Porto anunciou esta terça-feira a renovação de contrato Eduardo Ferreira. O jovem de 17 anos que chegou ao clube em 2023, assina o primeiro contrato profissional pelos dragões.
O avançado é o melhor marcador do Campeonato Nacional de Juniores A, no qual já apontou 25 golos. Esta segunda-feira fez a estreia a marcar pela equipa B do FC Porto, frente ao Lusitânia de Lourosa, na qual já conta com três jogos.
Eduardo Ferreira chegou ao FC Porto proveniente do Belenenses e desde aí que tem sido destaque dos escalões de formação dos azuis e brancos.
«Era algo que já ambicionava há muito tempo, assinar o meu contrato profissional com o FC Porto. Quero agradecer ao clube pela confiança que foi depositada em mim», afirmou o jovem avançado.
