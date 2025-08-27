Alvo do FC Porto desde o arranque do mercado de verão, Kenneth Taylor voltou a ser tema nos bastidores do clube, sobretudo agora com a possibilidade de Rodrigo Mora ser vendido para os sauditas do Al Ittihad, segundo apurou o Maisfutebol.

Entretanto, segundo o nosso jornal sabe, os dragões não vão cometer loucuras para contratar o jovem médio neerlandês do Ajax, que está avaliado internamente na ordem dos 30 milhões de euros.

A SAD liderada por André Villas-Boas acredita que o «valor justo» por Taylor é um valor entre 15 e 20 milhões de euros. O jogador de 23 anos é um pedido do técnico italiano Francesco Farioli.

Kenneth Taylor é hoje o nome prioritário, mas não o único que está bem referenciado para eventualmente reforçar o meio-campo azul e branco, caso Mora venha mesmo a sair para a Arábia Saudita. Os dragões também olham para os outros jogadores com perfil semelhante.

Rodrigo Mora, recorde-se, por enquanto continua totalmente à disposição de Farioli para o clássico contra o Sporting, no sábado, em Alvalade. Isso porque o FC Porto insiste na cláusula de rescisão de 70 milhões de euros para avançar com uma transferência em definitivo.

