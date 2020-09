Evanilson já está a viajar para o Porto para ser reforço dos campeões nacionais, tal como o Maisfutebol adiantou.



O avançado do Fluminense embarcou esta terça-feira no Rio de Janeiro num voo da TAP e tem chegada prevista para as 5h35 da madrugada.



De resto, um antigo técnico do jovem brasileiro já anunciou a mudança do «Flu» para o FC Porto.



«Está na hora de separar os meninos dos homens. O garoto virou profissional, agora vai partir para jogar na Europa (Porto, Portugal). Cearense da gema, bom de bola, que Deus ilumine seus passos. Estarei aqui na torcida!!!», escreveu o professor Neto Maia na legenda a uma foto com Evanilson.



O ponta de lança, natural de Fortaleza, fez toda a formação no Fluminense e terá a segundaexperiência na Europa depois de em 2018 ter jogado por empréstimo no STK Samorin, da segunda divisão da Eslováquia.