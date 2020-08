Mehdi Taremi já está a viajar para Portugal. O próprio futebolista partilhou uma imagem nas redes sociais a indicar que está de partida do Irão para Lisboa.



O internacional iraniano está muito perto de se tornar jogador do FC Porto. Tal como o Maisfutebol escreveu, o Sporting intrometeu-se nas negociações e apresentou-lhe uma proposta superior à dos dragões. No entanto, essa abordagem não abala a decisão do avançado de 28 anos.



Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, os dragões já chegaram a acordo com o Rio Ave para a transferência do jogador. Esse negócio vai incluir a cedência em definitivo de André Pereira e ainda poderá envolver outro jogador a título de empréstimo.



Taremi tem à sua espera um contrato válido para os próximos quatro anos com o FC Porto depois de uma temporada em Vila do Conde: fez 18 golos em 30 partidas.