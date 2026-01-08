FC Porto e São Paulo acordaram a prorrogação, até ao final da presente temporada, da cedência do defesa João Moreira, confirmando-se a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O acordo inicial, firmado em janeiro do ano passado, expirava este mês.

O lateral luso-brasileiro, de 21 anos, está integrado na equipa B dos dragões, pela qual disputou 12 jogos e marcou um golo, na II Liga.

Numa nota publicada no seu site, o FC Porto adianta que «a cláusula de compra dos direitos económicos e desportivos de João Moreira passou a ter condições mais favoráveis» para o clube nortenho.

Apesar de ter nascido no Brasil, o jovem jogador é internacional sub-18 português.

