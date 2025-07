Jan Bednarek foi oficializado como reforço do FC Porto, tendo assinado um vínculo válido até 2029. Em comunicado, a SAD portista indica que adquiriu a totalidade do passe do defesa-central, de 29 anos, por 7,5 milhões de euros, ficando o Southampton responsável pelo mecanismo de solidariedade devida a terceiros.

O internacional polaco vai vestir a camisola número 5 e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, sendo que o negócio entre os dois clubes envolve o pagamento, pelo FC Porto, de uma taxa de 3 por cento do valor total pelos serviços de intermediação.

Depois de ter cumprido mais de 180 jogos pelo Southampton, sendo que a última temporada foi passada na Premier League, Bednarek muda-se para o FC Porto com o objetivo de «acrescentar muito à equipa com experiência».

«Já disputei muitos jogos internacionais e joguei também na Premier League, que é a melhor Liga do mundo. Então, acho que posso ajudar toda a gente a melhorar, é algo que faz parte da minha mentalidade. Quero ser melhor todos os dias e tornar-me mais forte», acrescentou o internacional polaco, citado pelo site do FC Porto.

Jan Bednarek, o novo Dragão 🐉 Witamy w FC Porto! 💪#SeguimosJuntos pic.twitter.com/Nf3VT8BzGE — FC Porto (@FCPorto) July 28, 2025

Jorge Costa, diretor do futebol do FC Porto, considera que a chegada de Bednarek permite «acrescentar qualidade e experiência ao plantel», podendo o defesa-central polaco ajudar os jovens talentos portistas «a crescer com mais qualidade».

«É importante termos referências e jogadores que possam acrescentar alguma coisa. Não vamos falar só da experiência, porque este é um jogador com muita qualidade e com muita raça e que tem algo de que precisamos: liderança. Com certeza vai ajudar-nos muito», acrescentou o dirigente.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências