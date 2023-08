João Marcelo foi esta terça-feira confirmado como reforço do Cruzeiro por empréstimo do FC Porto.



O defesa, de 23 anos, vai jogar na equipa orientada por Pepa durante um ano ou seja, até meio do ano civil de 2024.



Depois de passagens por Tombense e Boavista RJ, João Marcelo mudou-se para os dragões por empréstimo para jogar na equipa B. Quase sempre utilizado na equipa secundária portista (81 jogos), o central disputou ainda dois jogos pelo conjunto principal.