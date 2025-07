O futebolista português João Mário é reforço da Juventus, depois de 17 anos no FC Porto. O negócio foi comunicado pelos azuis e brancos na tarde desta quinta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e a Juventus também oficializou a chegada do atleta, que assina até 2030.

«João Mário é oficialmente Juventus. O lateral de 25 anos chega à Juventus em definitivo, vindo do Porto, e assina um contrato que o vincula às nossas cores até 30 de junho de 2030», refere o clube de Turim, em comunicado no seu sítio oficial. Vai vestir a camisola com o número 25.

A transferência, segundo comunicado pela SAD do FC Porto, é feita por 12 milhões de euros, tal como noticiou o Maisfutebol. O acordo prevê ainda dez por cento de uma mais valia futura, em caso de venda posterior de João Mário.

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto”) vem informar o mercado, os seus Associados, Adeptos e Simpatizantes, bem como o público em geral, que chegou a um acordo com a Juventus Football Club (“Juventus”) para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos do jogador profissional de futebol João Mário Neto Lopes (“João Mário”), pelo valor total de 12M€ (doze milhões de euros), correspondendo a uma remuneração fixa no mesmo montante. Este acordo prevê também 10% de uma mais valia futura na venda dos direitos de inscrição desportiva do jogador», refere o comunicado enviado à CMVM.

«A FC Porto – Futebol, SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 5% do montante da transação», é ainda detalhado.

Se João Mário ruma à Juventus, Alberto Costa está iminente no FC Porto, devendo ser oficializado nas próximas horas.

O agradecimento do FC Porto

Numa curta nota através da rede social Instagram, o FC Porto despediu-se de João Mário. «25 anos de vida, 17 de FC Porto. Obrigado, João Mário. Dragão para sempre», referem os azuis e brancos.

Pelo FC Porto, João Mário venceu duas Ligas, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga, tendo ainda feito parte da conquista da UEFA Youth League pelos sub-19 dos portistas.