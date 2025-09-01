OFICIAL: Pedro Lima no FC Porto por empréstimo do Wolverhampton
Jovem defesa brasileiro vai evoluir, numa fase inicial, na equipa B dos «Dragões»
Jovem defesa brasileiro vai evoluir, numa fase inicial, na equipa B dos «Dragões»
Negócio fechado! Tal como o Maisfutebol adiantou, Pedro Lima é reforço do FC Porto, cedido até ao final da temporada pelo Wolverhampton. O lateral-direito brasileiro, de 19 anos, vai ser integrado, numa fase inicial, na equipa B dos Dragões.
O empréstimo não implica custos para a SAD portista, liderada por André Villas-Boas.
Pedro Lima é reforço por empréstimo. Defesa de 19 anos estreou-se na Premier League ao serviço do Wolverhampton#SeguimosJuntos— FC Porto (@FCPorto) September 1, 2025
Internacional sub-20 pelo Brasil, o defesa tem um valor de mercado de cinco milhões de euros e, na época passada, disputou seis partidas na Premier League, sob o comando de Vítor Pereira nos Wolves.
Natural de Cabedelo, no estado de Paraíba, Pedro Lima foi descoberto pelo Wolverhampton no Sport Recife, que há um ano pagou pelo seu passe 10 milhões de euros. No FC Porto, o defesa vai vestir a camisola 46.
LEIA MAIS: mercado de transferências ao minuto