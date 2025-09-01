Negócio fechado! Tal como o Maisfutebol adiantou, Pedro Lima é reforço do FC Porto, cedido até ao final da temporada pelo Wolverhampton. O lateral-direito brasileiro, de 19 anos, vai ser integrado, numa fase inicial, na equipa B dos Dragões.

O empréstimo não implica custos para a SAD portista, liderada por André Villas-Boas.

Internacional sub-20 pelo Brasil, o defesa tem um valor de mercado de cinco milhões de euros e, na época passada, disputou seis partidas na Premier League, sob o comando de Vítor Pereira nos Wolves.

Natural de Cabedelo, no estado de Paraíba, Pedro Lima foi descoberto pelo Wolverhampton no Sport Recife, que há um ano pagou pelo seu passe 10 milhões de euros. No FC Porto, o defesa vai vestir a camisola 46.

LEIA MAIS: mercado de transferências ao minuto

RELACIONADOS
OFICIAL: Nottingham Forest de NES garante Zinchenko e mais dois reforços
OFICIAL: Jamie Vardy vai mesmo jogar na Cremonese
OFICIAL: Belotti, ex-Benfica, apresentado no Cagliari
OFICIAL: Omar Richards está de volta ao Rio Ave