Samba Koné, maliano de 20 anos, é a mais recente contratação do FC Porto, para a equipa B.

O avançado chega por empréstimo da Derby Académie, do seu país natal.

«É um prazer para mim estar aqui hoje porque o FC Porto é um grande clube da Europa e do mundo. Estou muito, muito contente por estar aqui», afirmou o jogador, em declarações reproduzidas no site oficial do emblema azul e branco.

Koné é o oitavo reforço da equipa B do FC Porto para a temporada 2021/22, depois de Sebastian Soto, Giorgi Abuashvili, João Mendes, Romain Correia, João Peglow, Silvestre Varela e Zé Pedro.