Está confirmada a contratação, pelo FC Porto, de Seko Fofana!

O médio costa-marfinense de 30 anos chega ao Dragão cedido, até ao final da temporada, pelo Rennes, num negócio que não contempla qualquer opção de compra do passe do jogador pelos portistas.

Fofana escolheu vestir o número 42 dos dragões em homenagem ao compatriota Yaya Touré, que fez história no Manchester City e no Barcelona, além da seleção da Costa do Marfim.

A SAD azul e branca informou ainda que o negócio se fez sem custos associados e não contou com qualquer intervenção de intermediação.

Internacional por 31 ocasiões pela Costa do Marfim, que ajudou a vencer a CAN em 2024, Fofana cresceu na formação do Paris FC e do Lorient, onde foi descoberto pelo Manchester City, que o contratou quando tinha 18 anos.

Nunca chegaria a estrear-se pela equipa principal dos cityzens, que o cederam ao Fulham e ao Bastia antes de o médio ter deixado o clube inglês em definitivo para rumar à Udinese, que representou entre 2016 e 2020.

As três épocas seguintes foram passadas no Lens, onde foi um elemento fundamental para o apuramento da equipa para a Liga dos Campeões, em 2023.

Nesse ano, o Al Nassr não hesitou em pagar 25 milhões de euros pelo seu passe, mas acabou por o emprestar ao Al Ettifaq antes de o vender, por 20 milhões de euros, ao Rennes, clube que representou na última temporada e meia.

Médio forte fisicamente, com boa capacidade técnica e grande amplitude de movimentos, Seko Fofana torna-se numa opção importante para Francesco Farioli no ataque à fase decisiva da temporada.

LEIA MAIS: o mercado de transferências ao minuto