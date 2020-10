O Famalicão anunciou a contratação de Vaná.



O guarda-redes brasileiro desvinculou-se do FC Porto e assinou por uma temporada com os famalicenses. O jogador de 29 anos volta assim à equipa de João Pedro Sousa, onde estava na época passada cedido precisamente pelos dragões (fez 23 partidas).



Recrutado ao Feirense em 2017, Vaná esteve duas épocas no Dragão, mas nunca se afirmou como titular. Despede-se com dez jogos realizados.