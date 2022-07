O treinador do Reading, Paul Ince, confirmou o interesse do clube inglês no médio do FC Porto, Mamadou Loum, afirmando mesmo que espera contar com o senegalês já esta semana.

Loum, de 25 anos, é um dos nomes por colocar pelo FC Porto e, em 2021/22, esteve cedido pelos dragões ao Alavés, de Espanha (32 jogos, dois golos).

«Espero que possamos ter Loum esta semana, ele tem 1,91m, é um monstro e jogou pelo FC Porto, jogou em Camp Nou e no Bernabéu, por isso não pode ser um mau jogador. Ele vai adorar estar cá, caso o consigamos», afirmou o treinador do Reading, no sábado, em declarações à imprensa, citado pelo Berkshire Live, após a derrota por 2-1 ante o Brighton.

Ince falou ainda, além de Loum, do interesse no ex-Sporting Naby Sarr para o centro da defesa.

«Tê-lo a ele [ao Loum] e ao Naby Sarr significaria ficarmos muito mais fortes. São 46 jornadas e temos de ter uma equipa forte», referiu.

O Reading inicia a participação no Championship, a II Liga inglesa, no próximo sábado, ante o Blackpool.