O Feyenoord oficializou este domingo a mudança de Gonçalo Borges do FC Porto para terras neerlandesas a troco de 10 milhões de euros, mais um milhão mediante o cumprimento de objetivos.

No entanto, o valor da transferência não vai na íntegra para os cofres dos dragões. Ora, devido ao mecanismo de solidariedade, o FC Porto vai ter de pagar 75 mil euros ao Benfica, um valor que corresponde a 0,75 por cento da transferência.

Este número deve-se aos anos de formação que o extremo de 24 anos passou no Benfica, referentes às épocas em que cumpriu 12, 13 e 14 anos de idade.

De recordar, Gonçalo Borges transferiu-se para o Feyenoord depois de dez temporadas ao serviço dos dragões, as últimas três na equipa principal, com o FC Porto a ficar com 15 por cento de uma futura transferência.