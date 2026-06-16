O defesa central Tiago Ferreira vai reforçar a equipa B do FC Porto, à qual regressa 12 anos depois da saída dos azuis e brancos, em 2014. A informação, já avançada na imprensa desportiva, foi confirmada pelo Maisfutebol.

O internacional jovem por Portugal (64 jogos e quatro golos entre os sub-17 e os sub-21) findou a ligação ao Paços de Ferreira, clube que representou em 2025/26 (32 jogos) na II Liga. Manter-se-á no mesmo campeonato, mas agora ao serviço do clube que representou na formação, entre os sub-15 e os sub-19 (de 2007/08 a 2011/12) e na equipa B, de 2012 a 2014. Em 2011, com Vítor Pereira como treinador, ainda foi convocado para dois jogos da equipa principal na Taça da Liga, mas não somou minutos oficiais.

Neste regresso ao FC Porto, Tiago Ferreira será um dos nomes que acrescentará experiência a um plantel predominantemente jovem.

Depois de sair do FC Porto em 2014, Tiago Ferreira representou o Zulte Waregem na Bélgica em 2014/15, voltou a Portugal para duas épocas na União da Madeira até 2017 e, depois, esteve cerca de cinco anos no estrangeiro, entre Universitatea Craiova (Roménia), MTK (Hungria), Tractor Club (Irão) e FK Kukesi (Albânia). A meio da época 2022/23 voltou a Portugal para meia época no Trofense, seguindo-se duas na União de Leiria e uma no Paços.

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