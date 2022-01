Jesús Corona chegou esta noite a Sevilha para assinar formalizar a saída do FC Porto para a equipa treinada por Lopetegui.



O internacional mexicano foi recebido por Monchi, diretor do futebol do segundo classificado da Liga espanhola, conforme mostram as imagens recolhidas pela COPE. Tecatito, que estava a seis meses de terminar contrato com os dragões, vai custar aos cofres do emblema espanhol por cerca três milhões de euros, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



Contratado pelo FC Porto em 2015 aos neerlandeses do Twente, o mexicano despede-se do emblema portista com 31 golos em 286 jogos e três títulos conquistados. Figura da equipa de Sérgio Conceição, Tecatito foi distinguido com o prémio de melhor jogador da Liga em 2019/20.