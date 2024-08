O futebolista italiano Federico Chiesa é reforço do Liverpool, anunciou o clube inglês, ao início da tarde desta quinta-feira.

«O Liverpool alcançou um acordo com a Juventus para a transferência de Federico Chiesa, sujeita a autorização internacional», refere o Liverpool, detalhando que o atacante de 26 anos «completou com sucesso os exames médicos e assinou contrato de longa duração».

Segundo a imprensa inglesa, nomeadamente a Sky Sports, Chiesa assina por quatro épocas com o conjunto inglês e o negócio envolve 12,5 milhões de libras (pouco menos de 15 milhões de euros).

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Chiesa, internacional italiano, estava na Juventus desde a época 2020/21. Ali chegou oriundo da Fiorentina, clube no qual se destacou como sénior de 2016/17 até ao verão de 2020 e no qual fez a sua formação como futebolista.

No currículo, Chiesa conta com o título europeu de seleções por Itália, no Euro 2020, disputado em 2021, além de três títulos pela Juventus: uma Supertaça italiana em 2020 (disputada em 2021) e a Taça de Itália por duas ocasiões, a de 2020/21 e a de 2023/24.

No Liverpool, Chiesa vai vestir a camisola com o número 14. É o primeiro clube que representa fora de Itália.