O Sporting continua a negociar a permanência de João Mário, que na última época regressou a Alvalade por empréstimo do Inter.

O empresário do internacional português esteve reunido com o emblema de Milão, nesta quinta-feira, e à saída assumiu que a prioridade é continuar no Sporting.

«Vim aqui por causa do João Mário, estamos a tentar fechar o negócio com o Sporting. Existem mais alguns clubes interessados nele, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Queremos que o jogador esteja feliz. Ele quer ficar no Sporting e estamos otimistas quanto a isso», afirmou Federico Pastorello, que é também representante de Lukaku.

João Mário tem mais um ano de contrato com o Inter.