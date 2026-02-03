O avançado Basit Ahmed, que deixou o Feirense esta terça-feira, vai prosseguir a carreira no FC Sellier & Bellot Vlasim, atual 15.º classificado da II Liga checa, apurou o Maisfutebol.

O jovem nigeriano, de 21 anos, participou em 11 jogos dos fogaceiros na primeira metade da época, entre II Liga e Taça de Portugal, tendo feito uma assistência para golo.

Depois de ter chegado a Portugal em 2022 para representar os juniores do Paços de Ferreira, Basit jogou no Vila Real e no Florgrade antes de se ter juntado, no último verão, ao plantel do Feirense, comandado por Ricardo Costa.

Na temporada passada, o avançado foi o melhor marcador da Divisão de Elite de Aveiro, ao serviço do Florgrade, com 26 golos apontados.

No último dia do mercado de inverno, o Feirense, oitavo classificado da II Liga, contratou os avançados Gastón Novero e João Marcos. Em contrapartida, para lá de Basit, viu ainda sair o seu melhor marcador, Leandro Antunes, que rumou ao Al Riyadh, da Liga saudita.

