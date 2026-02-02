Feirense: Leandro na Arábia abre a porta à entrada de um novo avançado
Clube da II Liga já oficializou a chegada de Gastón Novero, mas não vai ficar por aqui nesta segunda-feira
Leandro Antunes fez, frente ao Marítimo, o último jogo com a camisola do Feirense, esta época. O avançado de 28 anos, melhor marcador da equipa com sete golos, vai reforçar o Al Riyadh, da Arábia Saudita, onde será companheiro de equipa do médio português Tozé.
O Maisfutebol apurou que o clube saudita, atual 15.º classificado na Liga local, já chegou a acordo com a SAD fogaceira, que assim garante uma contrapartida financeira por um jogador que terminava contrato no próximo verão.
Leandro despediu-se do emblema de Santa Maria da Feira, que representou na última época e meia, com um golo no empate do último domingo frente ao Marítimo (1-1), em jogo referente à 20.ª jornada da II Liga.
Entretanto, o Feirense anunciou a chegada do extremo argentino Gastón Novero (ex- Provincial Ovalle, do Chile), mas vai ainda contratar mais um avançado até ao fecho do mercado de inverno.
