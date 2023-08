O futebolista português Félix Correia está prestes a tornar-se no próximo reforço do Gil Vicente, por empréstimo da Juventus. A notícia foi já avançada pela imprensa nacional e confirmada, entretanto, pelo Maisfutebol, junto de fonte próxima do processo.

Félix Correia, extremo de 22 anos, está de volta à Liga, depois de ter representado o Marítimo em 2022/23, também por empréstimo da Juventus. Nos insulares, que desceram à II Liga, Félix fez 15 jogos e dois golos.

Com grande parte da formação feita no Sporting, Félix foi recrutado pelo Manchester City aos leões no verão de 2019. Acabou cedido ao AZ Alkmaar em 2019/20 e deixou os ingleses sem jogar, rumando à Juventus em 2020. Antes do Marítimo e, agora, do Gil, Félix também foi cedido pelo clube de Turim ao Parma.

Não havendo qualquer contratempo de última hora, a oficialização do acordo por Félix Correia está iminente.