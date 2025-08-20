José Mourinho sobre a utilização de Kerem Aktürkoglu, jogador do Benfica que é alvo do Fenerbahçe, na primeira mão do play-off de acesso à fase regular da Liga dos Campeões. Palavras em conferência de imprensa, após o empate sem golos esta quarta-feira:

[Titularidade de Aktürkoglu no Benfica] «Pensei que o Benfica só pensou, e na minha opinião bem, no aspeto desportivo, e não no económico. O Benfica tinha a possibilidade de vender o jogador por números importantes, mas deu completa prioridade à situação desportiva. O treinador quis pôr o jogador a jogar e de cima veio a luz verde para o pôr a jogar. Foram um clube grande, que não se preocupou com o aspeto financeiro, que viria na sequência de um hipotético apuramento para a fase de grupos [da Liga dos Campeões]. Para mim, não foi uma grande surpresa».