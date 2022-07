O Fenerbahçe rescindiu contrato com Mesut Ozil por mútuo acordo.



O internacional germânico não fazia parte dos planos de Jorge Jesus para esta época depois de no ano passado ter sido afastado dos treinos da equipa por decisão da direção do clube turco. Desde que chegou a Istambul, o médio de 33 anos cumpriu 11 jogos em 2020/21 e 26 em 2021/22.



Ozil já tinha deixado o Arsenal, clube onde esteve sete temporadas, por problemas com os treinadores Unai Emery e Mikel Arteta. O campeão do Mundo pela Alemanha em 2014 está assim livre para assinar contrato com qualquer outro emblema.