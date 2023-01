O futebolista português Filipe Chaby é reforço do Belenenses. O clube que disputa a Liga 3 anunciou o ex-Sporting como reforço, depois de este ter jogado pela primeira vez no estrangeiro, no Sumqayit do Azerbaijão, na primeira parte da época 2022/23.

Chaby, que fez maioritariamente a formação no Sporting, volta a um clube que representou em 2017/18.

Nas últimas épocas, Chaby passou ainda pelo Nacional, pela Académica e pelo Estoril, tendo ainda representado a B SAD depois do Belenenses. Sp. Covilhã e União da Madeira foram outros clubes que defendeu.