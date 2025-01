O defesa central Filipe Relvas está a caminho do Vitória de Guimarães para reforçar a equipa minhota, oriundo do Portimonense, apurou o Maisfutebol, na sequência da informação inicialmente avançada pelo Bola na Rede.

Filipe Relvas, de 25 anos, representa o Portimonense desde 2020/21. Nessa época, jogou pela equipa sub-23 dos algarvios, antes de três temporadas, até 2023/24, como opção regular na I Liga, no eixo defensivo.

Em 2024/25, até ao momento, Relvas leva 18 jogos pelo Portimonense, 17 na II Liga e um na Taça de Portugal.

O regresso ao principal campeonato português está prestes a consumar-se pela porta do Vitória, para o defesa formado no SC Espinho e no Feirense e que, como sénior, passou ainda pelo Pedras Rubras e pelo Gondomar.

A chegada de Relvas acontece numa altura em que, do Vitória, está de saída outro central, Jorge Fernandes, para o Al Fateh da Arábia Saudita.

