O lateral-esquerdo Florent Hanin é reforço do Paris FC. O clube que vai disputar a II Liga francesa em 2020/2021 confirmou esta segunda-feira a chegada do jogador, que deixa o V. Guimarães ao fim de duas temporadas.

O jogador de 30 anos está de volta ao país natal dez anos depois de ter deixado o Le Havre para rumar a Portugal, então ao Leixões. Passou depois pelo Sp. Braga, Moreirense e Belenenses, além do Panetolikos (Grécia), Lierse (Bélgica), Stromsgodset (Noruega) e St. Gallen (Suíça).

Florent chegou a Guimarães em 2018 oriundo do Belenenses, então com um contrato de quatro anos. No regresso aos trabalhos esta segunda-feira, no Minho, às ordens do novo treinador, Tiago, fonte dos conquistadores confirmou que Florent não era um dos jogadores nos planos para 2020/2021, situação confirmada com a aquisição do emblema gaulês.

Mais detalhes sobre o negócio não foram adiantados oficialmente por Paris FC e V. Guimarães.