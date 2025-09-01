Florentino Luís foi apresentado como reforço do Burnley, que compete na Premier League. O médio defensivo, de 26 anos, chega ao clube inglês cedido, até ao final da época, pelo Benfica, num negócio que garante aos Clarets uma opção de compra do passe do internacional sub-21 português.

«Jogar na Premier League foi sempre um sonho meu, por isso este é um dia especial para mim e para a minha família. É a maior e melhor liga do mundo, estou muito entusiasmado por poder jogar neste clube histórico», referiu o jogador, citado pelo site do emblema inglês.

#BurnleyFC are delighted to announce the signing of midfielder Florentino Luís who joins on a season-long loan from S.L Benfica 🤝



The deal contains an option to make the move permanent next summer. — Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 1, 2025

O médio vai vestir a camisola número 16 no Burnley, onde reencontra Zeki Amdouni, que representou o Benfica na época passada, por empréstimo dos Clarets.

Florentino deixa as Águias após cinco temporadas no plantel principal dos encarnados, com cedências ao Getafe e ao Mónaco pelo meio. No Benfica, o médio conquistou duas Ligas, três Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga, tendo disputado um total de 183 jogos e marcado quatro golos.

