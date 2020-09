[artigo atualizado]



A SAD do Boavista está a negociar com Adil Rami, campeão do mundo pela seleção de França em 2018, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, sabe o Maisfutebol. Rami chegou na noite de ontem ao Porto e hospedou-se numa unidade hoteleira que dista escassos metros do Estádio do Bessa. O nosso jornal confirmou a sua presença nesse local ao longo da tarde.



O nome de Adil Rami surgiu depois de os axadrezados, em conjunto com os representantes do investidor Gerard López, perceberem que o desejo de terem Bruno Alves se tornou «quase impossível», conforme o nosso jornal escreveu na quinta-feira.



Adil Rami tem 34 anos e foi campeão do mundo pela França em 2018. O central esteve entre os 23 de Didier Deschamps, apesar de não ter sido utilizado ao longo do torneio. Rami tem 36 internacionalizações e um golo pelos bleus.



Este é o tal «nome forte» que o Boavista pretende ter no centro da defesa. As negociações não serão simples, pois estamos a falar de um futebolista conceituado e de enorme mediatismo, mas o negócio tem pernas para andar. Porquê?



Porque Adil Rami pretende voltar a competir regularmente e a jogar num sítio onde sinta confiança e conforto. O ex-companheiro de Pamela Anderson jogou de 2006 a 2011 no Lille e a atual ligação estratégica do Boavista aos responsáveis desse clube pode tornar tudo mais simples.



Depois de ser campeão do mundo, Adil Rami ainda fez uma época de nível razoável no Marselha (21 jogos/1 golo em 2018/19), mas teve uma época de 2019/20 para esquecer. Primeiro transferiu-se para o Fenerbahce, onde raramente foi opção, e depois transferiu-se em fevereiro para os russos do FC Sochi. A suspensão do campeonato por culpa da pandemia antecipou o regresso de Rami a França. É, agora, um jogador livre.



O acordo está longe de estar fechado, mas o projeto desportivo do Boavista agrada a Adil Rami. Durante a fim-de-semana, as conversações continuarão e podem levar para o Bessa um campeão do mundo em título. É a nova era axadrezada.