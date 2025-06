Luís Castro está muito perto de ser oficializado como novo treinador do Nantes, da Liga francesa. Os Canarinhos já chegaram a acordo com Dunkerque, com o qual o técnico português tinha contrato até 2027, faltando apenas a assinatura do contrato.

Depois de uma temporada excitante na II Liga francesa, em que atingiu o play-off de subida, e de uma participação histórica na Taça de França, na qual chegou às meias-finais, o Dunkerque aceitou libertar Luís Castro por uma verba que pode atingir os 750 mil euros.

Vencedor da UEFA Youth League e da Taça Intercontinental sub-20 pelo Benfica, Luís Castro chega ao principal campeonato francês pelas portas do Nantes, onde atua o internacional português Anthony Lopes, que terminou a última edição da Ligue 1 no 13.º posto.