Danilo Pereira tornou-se em definitivo jogador do Paris Saint-Germain, após a equipa da capital ter cumprido o pressuposto de terminar a Liga Francesa num dos dois primeiros lugares. Segundo apurou o Maisfutebol, essa condição tornava obrigatória a compra do médio internacional português de 29 anos, tal como ficou estabelecido no acordo assinado no início desta temporada entre PSG e FC Porto.

Com a consumação da saída em definitivo, os dragões vão encaixar mais 16 milhões de euros, que se soma aos quatro milhões que correspondeu à taxa de empréstimo.

Danilo fez 42 jogos nesta temporada pelo PSG, tendo apontado dois golos. O médio esteve cinco épocas ao serviço do FC Porto, onde se sagrou campeão nacional em duas ocasiões. O agora vice-campeão francês foi recentemente convocado por Fernando Santos para representar Portugal no Euro 2020, onde vai defender o título europeu que conquistou com a Seleção Nacional em 2016.