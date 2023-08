Mama Baldé foi anunciado como reforço do Lyon.



O internacional pela Guiné-Bissau chega aos «Les Gones» por empréstimo do Troyes. O Lyon fica com a possibilidade de contratar o avançado de 27 anos a título definitivo a troco de seis milhões de euros.



Mama Baldé passou por Sintrense e Sporting na formação, mas nunca jogou pela equipa principal dos leões, tendo sido emprestado ao Desportivo das Aves entre 2017 e 2019. O extremo deixou o emblema verde e branco em definitivo no ano seguinte e passou por Dijon e Troyes.