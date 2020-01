Nico Gaitán é reforço do Lille, tal como o Maisfutebol adiantou em tempo oportuno.



Em comunicado, o emblema onde alinham Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato informa que o internacional argentino assinou até ao final da temporada.



Tudo sobre o mercado



O argentino estava sem clube desde que chegou ao fim o contrato com o Chicago Fire, dos Estados Unidos, para onde foi jogar depois de passagens pela China, por At. Madrid e Benfica.



Segundo apurou o nosso jornal, Gaitán fica com opção de prolongar a ligação ao Lille por mais dois anos após o final da temporada.





🔴 Le LOSC annonce aujourd’hui l’arrivée de l’international argentin Nicolás Gaitán (31 ans) 🔽https://t.co/tWirKKBBde pic.twitter.com/kt3sUNBSnp — LOSC (@losclive) January 31, 2020