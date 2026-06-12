Mercado
Há 1h e 36min
OFICIAL: Patrick Videira acompanha o Le Mans na subida à Ligue 1
Treinador francês, de ascendência lusa, levou o clube do terceiro escalão até à elite do futebol francês
JR
Treinador francês, de ascendência lusa, levou o clube do terceiro escalão até à elite do futebol francês
JR
O Le Mans, recém-promovido à Liga francesa, anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato de Patrick Videira.
O técnico francês, de ascendência portuguesa, chegou ao clube na temporada 2024/25, conduzindo-o a duas subidas consecutivas, passando do National 1 à Ligue 1 num par de anos.
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A passagem do treinador de 49 anos pelo Le Mans inclui 43 vitórias em 78 jogos oficiais.
Em 2025/26, Patrick Videira vai estrear-se na Liga francesa. A última presença do clube na Ligue 1 foi na temporada 2009/10.
𝐈𝐋 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐄 !— LE MANS FC (@LEMANSFC) June 12, 2026
LE MANS FC a le plaisir d'annoncer la prolongation de son entraîneur 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗶𝗿𝗮 👉 https://t.co/SBrR7CsHlY#AllezLEMANSFC ❤️💛 pic.twitter.com/ayjJeLnP8V
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TAGS: Mercado França Liga francesa Ligue 1 Le Mans
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