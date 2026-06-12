O Le Mans, recém-promovido à Liga francesa, anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato de Patrick Videira. 

O técnico francês, de ascendência portuguesa, chegou ao clube na temporada 2024/25, conduzindo-o a duas subidas consecutivas, passando do National 1 à Ligue 1 num par de anos.

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A passagem do treinador de 49 anos pelo Le Mans inclui 43 vitórias em 78 jogos oficiais.

Em 2025/26, Patrick Videira vai estrear-se na Liga francesa. A última presença do clube na Ligue 1 foi na temporada 2009/10. 

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