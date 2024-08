Francisco Conceição foi oficializado, na manhã desta terça-feira, como reforço da Juventus.

«É oficial mais uma novidade na família Juventus: a de Francisco Conceição, que chega a Turim por empréstimo por uma temporada», informa o clube italiano, em comunicado.

Como noticiou o Maisfutebol, o emblema italiano aceitou pagar uma taxa de sete milhões de euros e pode desembolsar ainda mais três milhões de euros, caso a equipa consiga o apuramento à Liga dos Campeões de 2025/26.

«A Juventus Football Club S.p.A. anuncia que chegou a acordo com o FC Porto para a aquisição, a título temporário, até 30 de junho de 2025, dos direitos sobre os rendimentos desportivos do futebolista Francisco Fernandes da Conceição, por sete milhões de euros. Esta taxa pode ser aumentada durante o curso da duração do contrato de rendimento desportivo com o jogador, num valor não superior a três milhões de euros, por realização de determinados objetivos desportivos», refere a Juventus, no documento oficial do acordo.

A totalidade do ordenado do jogador de 21 anos vai ser suportada pela Juventus, que, inicialmente, tentou as contratações de Galeno e Pepê, ambos também jogadores dos dragões.

O FC Porto também já confirmou o acordo, tendo deixado uma mensagem de despedida ao extremo, através de uma compilação de momentos do atleta, em vídeo. «Felicidades, Francisco, nesta nova etapa», escrevem os dragões.

O internacional português fez 43 jogos e oito golos pelo FC Porto na época passada e volta a sair dos dragões, depois de, em 2022/23, ter sido vendido ao Ajax, clube ao qual o FC Porto contrataria depois o jogador, que esteve cedido pelos neerlandeses aos dragões em 2023/24.

