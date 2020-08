Francisco Trincão assinou em janeiro um contrato válido com o Barcelona até 2025, mas o Leicester está a fazer tudo para integrá-lo na sua equipa principal já nas próximas semanas, sabe o Maisfutebol.



Há reuniões constantes a decorrer entre os dirigentes espanhóis e ingleses, com o cenário mais provável em cima da mesa a ser um empréstimo (possivelmente de duas épocas) com opção de compra dos Foxes no valor de 45 milhões de euros. Recorde-se que o Barcelona investiu 31 milhões na aquisição de Trincão.



Trincão foi identificado ainda antes do Europeu de sub19 em 2018 pelo Senior Scout do Leicester, José Fontes, e é monitorizado pelo clube onde milita Ricardo Pereira pelo menos há dois anos.



Por falar em Ricardo Pereira, importa acrescentar que o internacional português foi outro dos atletas identificados por José Fontes para o Leicester, à semelhança do médio James Maddison (2018, proveniente do Norwich) e do defesa turco Çaglar Soyuncu (2018, Friburgo), de acordo com o referido em vários jornais britânicos.



No início de 2020, o Barcelona antecipou-se e agarrou Trincão. Apesar dos recentes elogios do presidente Josep Bartomeu, a situação do esquerdino em Barcelona está muito dependente das opções tomadas para o comando técnico da equipa.



Quique Setién está longe de ser unânime e a eventual chegada de um novo treinador depois da Liga dos Campeões deixa tudo em aberto para o internacional sub21 português. O Leicester procura capitalizar estas interrogações e garantir um dos mais entusiasmantes produtos da geração de 1999.



Do lado do Leicester, a decisão está tomada: Trincão é para agarrar. Do lado do Barcelona, conforme explicamos, ninguém sabe muito bem o que fazer ao atleta.