Marco Silva confirmou ter recebido uma proposta para treinar o Ah Ahli, emblema da Arábia Saudita.



«Se recebi uma proposta do Al Ahli? Sim. Se a vou aceitar? Respondi ao meu clube e não voltarei a falar sobre esta situação. Não estou aqui para falar sobre ofertas ou outro tipo de situações. Já disse e repito: não preciso de dizer muitas palavras aqui. Sempre mostrei o meu compromisso para com o Fulham. O meu compromisso com este clube é total», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico português confirmou ainda que o internacional sérvio, Aleksandar Mitrovic, tem uma proposta do Al Hilal e que não está integrado na equipa. Segundo a imprensa inglesa, o avançado ficou furioso com os «cottagers» depois de estes terem recusado a proposta da equipa orientada por Jorge Jesus.



«A situação não é a ideal. Não é pela oferta, é pela situação em si. Como sabem, ele não vai jogar o próximo jogo nem jogou na passada quarta-feira. Ele não tem treinado com os restantes colegas e quando digo que não é a situação ideal, é a isto que me refiro. Quando está fora do meu controlo, não é algo que me preocupe, mas gostava de ter um cenário diferente. Já falei com o Mitro e dei-lhe a minha opinião. Estou aqui para dar o meu melhor pelos meus jogadores e para lhes dar proteção, mas há algumas decisões que são pessoais», disse, confirmando que o atacante está afastado da equipa.