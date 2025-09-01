Agora é oficial. Kevin, que atuava no Shakhtar Donetsk e era alvo do Sporting nesta janela de transferências, foi apresentado como reforço do Fulham, orientado pelo português Marco Silva, tendo-se comprometido com os londrinos até 2030, com mais um ano de opção.

Os Cottagers, que competem na Premier League, não revelaram os valores envolvidos no negócio, que terá ficado selado por uma verba a rondar os 40 milhões de euros, de acordo com a imprensa britânica.

«Estou feliz por estar na maior liga do mundo e num clube enorme também. Espero marcar muitos golos esta temporada e fazer um ótimo trabalho no Fulham», referiu o brasileiro, de 22 anos, à chegada ao seu novo clube.

Ainda nesta segunda-feira, o Fulham garantiu o empréstimo de Samuel Chukwueze, oriundo do Milan. O negócio contempla uma opção de compra para o clube inglês.

