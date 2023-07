Raúl Jiménez foi, esta terça-feira, confirmado como reforço do Fulham.



Em comunicado, os «cottagers» não referem o valor da transferência do internacional mexicano, revelando apenas que este assinou um contrato válido até 2025 (com outro ano de opção).

O avançado, de 32 anos, termina assim uma ligação de cinco temporadas com o Wolverhampton. No total, Jiménez marcou 57 golos em 166 jogos.