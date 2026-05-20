Lúcia Alves renovou até 2031 com o Benfica, clube que representa desde 2019.

A internacional portuguesa, de 28 anos, completou 31 jogos na temporada 2025/2026, tendo apontado um golo e feito oito assistências.

«Esta é a minha casa e não fazia sentido de outra forma. Sinto-me bem aqui, realizada e muito feliz. Dou-me bem com toda a gente e toda a gente me trata bem. O Benfica é um grande clube. Para mim, o maior em Portugal e o maior da Europa», disse a ala direita, à BTV.

Eleita a melhor jogadora da Liga esta temporada, Lúcia Alves partilhou ainda as metas que tem definidas para o futuro: «Quero conquistar o máximo de títulos possível e, individualmente, continuar a ajudar o clube. A nível da Champions, quero chegar ainda mais longe. Já consegui chegar aos quartos de final, mas quero mais. E isso só faz sentido com esta camisola.»

Em 2025/2026, as águias conquistaram a “dobradinha”, ao terem juntado a Taça de Portugal à conquista do campeonato.

Na Luz, Lúcia Alves já venceu 16 títulos, entre os quais seis Ligas, cinco Taças da Liga, duas Taças de Portugal e três Supertaças.

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