Carolina Aroso rescindiu o contrato que a ligava ao FC Porto, anunciou o clube da cidade Invicta, no seu site oficial.

A média, de 23 anos, não foi utilizada em nenhum jogo das portistas na primeira metade desta temporada, depois de uma época de estreia nas azuis e brancas também de pouca utilização (sete jogos e três golos marcados).

Contratada ao Gil Vicente em 2022, Carolina Aroso é internacional jovem por Portugal e tinha contrato com as portistas até ao final desta temporada.

O FC Porto é segundo classificado na fase de apuramento de campeão da II Divisão feminina de futebol (com menos um jogo disputado em relação ao líder Clube de Albergaria) e está apurado para as meias-finais da Taça de Portugal.

