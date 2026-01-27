OFICIAL: Carolina Aroso antecipa adeus ao FC Porto
Média rescinde contrato que era válido até ao final desta temporada
Carolina Aroso rescindiu o contrato que a ligava ao FC Porto, anunciou o clube da cidade Invicta, no seu site oficial.
A média, de 23 anos, não foi utilizada em nenhum jogo das portistas na primeira metade desta temporada, depois de uma época de estreia nas azuis e brancas também de pouca utilização (sete jogos e três golos marcados).
Carolina, muitas felicidades para esta nova etapa! 🐉💙#FCPortoW pic.twitter.com/HB4TjaTY8R— FC Porto (@FCPorto) January 27, 2026
Contratada ao Gil Vicente em 2022, Carolina Aroso é internacional jovem por Portugal e tinha contrato com as portistas até ao final desta temporada.
O FC Porto é segundo classificado na fase de apuramento de campeão da II Divisão feminina de futebol (com menos um jogo disputado em relação ao líder Clube de Albergaria) e está apurado para as meias-finais da Taça de Portugal.
